Овечкину подарили золотую клюшку

Александр Овечкин начал профессиональный путь в «Динамо» в 2001 году в возрасте 16 лет. В составе команды он завоевал звание чемпиона России в 2005 году и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2012/2013. В 2005 году хоккеист перебрался в США, дебютировав в Национальной хоккейной лиге за клуб «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал его под первым номером на драфте. В составе «Вашингтона» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и по итогам сезона 2024/2025 является лучшим снайпером в истории НХЛ с 897 голами, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.