Овечкину подарили золотую клюшку

Московское хоккейное «Динамо» организовало торжественную церемонию в честь нападающего Александра Овечкина, приуроченную к старту сезона 2025/2026 годов. На домашней арене клуба хоккеисту вручили золотую клюшку, а под сводами арены был поднят его персональный стяг.
В рамках мероприятия на медиаэкране был показан поздравительный ролик, посвященный спортсмену.
Ранее на одной из ферм в США был создан лабиринт в честь Овечкина. На кукурузном поле появилось изображение площадью 2,5 гектара, где российский хоккеист запечатлен в момент броска шайбы. Открытие аттракциона для посетителей намечено на 23 августа. Часть полученных от билетов средств будет направлена на благотворительные цели.
Александр Овечкин начал профессиональный путь в «Динамо» в 2001 году в возрасте 16 лет. В составе команды он завоевал звание чемпиона России в 2005 году и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2012/2013. В 2005 году хоккеист перебрался в США, дебютировав в Национальной хоккейной лиге за клуб «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал его под первым номером на драфте. В составе «Вашингтона» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и по итогам сезона 2024/2025 является лучшим снайпером в истории НХЛ с 897 голами, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
Овечкин продолжает выступать за «Вашингтон» по контракту, который истекает по завершении сезона 2025/2026. Этот сезон станет для него 21-м в НХЛ.
Читайте материал по теме: Александр Овечкин: в сентябре «Динамо» проведет матч в поддержку дальневосточного леопарда.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.