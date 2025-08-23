Гэндальф спелый: «Властелин колец» получил приквел про кулинарию

В Россию с большим запозданием из-за сложностей с логистикой привезли игру Tales of the Shire: The Lord of the Rings Game, камерный проект по мотивам Толкина. Сделавшая ее компания известна по работе с режиссером Питером Джексоном над трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», разрабатывала дизайны, костюмы, декорации и различный реквизит для двух голливудских трилогий. Потому нет ничего удивительного в том, что именно она создала очень точную, насколько здесь уместно это слово, видеоигру про жизнь и быт хоббитов. В переводе на русский она называется «Сказки Шира». При скромном бюджете это один из самых заметных гейм-проектов по самой известной фэнтезийной вселенной.
Сказочный мир хоббитов.
Студия Wētā Workshop специализируется на фильмах и сериалах, она работала над большим количеством культовых серий: «Дюна», «Тор», «Кинг Конг», «Чужой». Играми она практически не занималась, если не считать релиз игры для шлемов виртуальной реальности Dr. Grordbort’s Invaders в 2018 году. По сути, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game стала полноценным дебютом компании в категории масштабных игр для консолей и смартфонов. Проект вышел на PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, а также на мобильных iOS и Android. Флагманскую копию игры для PlayStation 5 на тестирование редакции предоставил российский дистрибьютор консолей и видеоигр «Ачивка».
По замыслу авторов, события разворачивается между действиеями «Хоббита» и «Властелина колец», так что технически «Сказки Шира» можно называть мостиком между двумя историями — Бильбо Бэггинса и Фродо Бэггинса. Сразу же предупредим всех любителей Средиземья и каминных уголков жилищ хоббитов: у игры есть проблемы. Несмотря на то что Wētā Workshop волшебным образом оживила мир Питера Джексона своими декорациями, костюмами и реквизитом, повторить этот же трюк в интерактивной игре ей до конца не удалось. И история здесь немного не такая, как вы ожидали. Разберемся, что здесь хорошо, а где можно было бы подкрутить.
Игра начинается, как и положено для любой уютной истории, с камео Гэндальфа. Помните, как он появлялся в трилогии: нежданный, но всегда желанный гость? Здесь то же самое — только после этого вы остаетесь один на один со своим кастомным хоббитом (волосатоногим, конечно!). Ваш новый дом — бывшая нора старого Руби, который, как выясняется, не был большим фанатом уюта. Дверь не открывается, ворота разбиты, а сад перекрыт бревнами… Но это же не настоящий хоббитский дом, если не нужно потрудиться, чтобы его обустроить!
Постепенно, ремонтируя дом, вы открываете для себя целый мир уютных занятий: ловите рыбу, собираете ягоды, сажаете овощи, готовите вкусняшки и дружите с местными жителями. Особенно приятно наблюдать, как Байвотер медленно превращается в официальную деревню. С вашей помощью, конечно.
Готовка здесь занимает особое место среди активностей. Ваши блюда определяются тремя параметрами: «Кусочковатый/Гладкий», «Хрустящий/Нежный» и четырьмя вкусами (сладкий, соленый, горький, кислый). Нужно балансировать их, нарезая, смешивая, жаря и добавляя специи, чтобы хоббиты вас полюбили. Это невероятно увлекательно. Особенно, когда удается приготовить идеальное блюдо, за которое вас хвалят соседи.
Садоводство — тоже большая радость. Здесь всё про эффективность: семена требуют определенного места, и вы втискиваете редис между цветной капустой, оставляя всего пиксель места. А когда всё растет и грядка выглядит как шедевр — это невероятно приятно. И не забудьте про «компаньонные растения»: они делают урожай еще вкуснее, а это всегда плюс.
Хоббиты в игре — не просто милые существа с пышными волосами. Они живые, с характером. Например, если вы долго не кормите соседа, он пришлет вам упрекающее письмо. Игнорируйте его — и он заскучает. Но никто не приглашает вас на «общие трапезы», где можно поделиться едой и узнать новости. Немного обидно, но, возможно, это часть хоббичьего характера.
Как оценили фанаты.
К сожалению, игра не обошлась без технических «сюрпризов». Иногда она тормозит, как Пиппин, выпивший целый пинт эля. Иногда экран гаснет, оставляя только крошечный кусочек видимости. А иногда, когда вы идете в лес, он вдруг краснеет (с черными пятнами!), и это длится несколько минут. Но команда уже работает над исправлением — после последнего патча падений стало меньше, и надежда на то, что всё наладится, есть. При этом известно, что процесс разработки был трудным: команда страдала от нехватки опыта и поддержки, а также увольнений, задержек, закрытия издателя, плохого менеджмента и так называемых кранчей, то есть сверхурочных часов работы.
— Классная детальная кастомизация норы, возможность исследовать Шир, выращивать овощи и цветы, ловить рыбу и собирать коллекции. Интересная механика готовки, необычная система прокачивания отношений с персонажами через званые ужины, — рассказал «Известиям» поклонник творчества Толкина Alex Whale: фанаты Толкина часто предпочитают псевдонимы реальным именам.
Ему вторит другая ценительница Средиземья, BaniteBaby, подписчица многочисленных тематических сообществ по творчеству писателя. Она подтверждает, что новинка относится к любимой вселенной с уважением и даже затягивает. Особенно ее подкупил подход для казуальных игроков: «Интересно сделаны строительство дома, рыбалка и сбор ресурсов. Нет никакого экшена, всё очень красиво и атмосферно». Правда, отметила BaniteBaby, ее муж, тоже фанат Толкина, посчитал, что в игре должен быть экшен, например нападения троллей или орков. И играть не стал.
Tales of the Shire — это как теплый плед: уютный, но с парой дырочек. Здесь есть всё, чтобы провести время с удовольствием: готовка, садоводство, дружба с хоббитами. Иногда разработчики, кажется, торопились, но они всё равно вложили душу в проект, это чувствуется.
Если вы любите уютные игры, хоббитов и не боитесь немного потрудиться (в хорошем смысле слова), то Tales of the Shire — ваш выбор. Да, там есть недочеты, но они не перечеркивают всей атмосферы. А если вы фанат Средиземья, то проходить мимо точно не стоит, ведь это шанс вжиться в мир, который вы так любите, и помочь хоббитам сделать их дом еще уютнее. Это не суперхит, но рейтинг игры 78,6% говорит о том, что свою аудиторию она уже нашла.