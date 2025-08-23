Гэндальф спелый: «Властелин колец» получил приквел про кулинарию

К сожалению, игра не обошлась без технических «сюрпризов». Иногда она тормозит, как Пиппин, выпивший целый пинт эля. Иногда экран гаснет, оставляя только крошечный кусочек видимости. А иногда, когда вы идете в лес, он вдруг краснеет (с черными пятнами!), и это длится несколько минут. Но команда уже работает над исправлением — после последнего патча падений стало меньше, и надежда на то, что всё наладится, есть. При этом известно, что процесс разработки был трудным: команда страдала от нехватки опыта и поддержки, а также увольнений, задержек, закрытия издателя, плохого менеджмента и так называемых кранчей, то есть сверхурочных часов работы.