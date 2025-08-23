Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда вечером пятницы 22 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Незадолго до полуночи в Telegram-канале официального представителя ведомства опубликовано соответствующее сообщение.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе.
Уточняется, что эти меры нужны для того, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Напомним, волгоградский аэропорт не работал около восьми часов в ночь на 21 августа. Некоторые рейсы из Волгограда задержали или отменили. Сообщалось также, что 22 августа были отменены рейсы в Москву, задержаны рейсы в Калининград и Сочи.
Также сообщалось о временной приостановке авиасообщения в аэропортах Калуги и Самары в ночь на пятницу 22 августа. Ограничения вводились как на приём пассажирских воздушных судов, так и на их отправку.