Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности аэропорт Волгограда временно перестал принимать и отправлять самолёты.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда вечером пятницы 22 августа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Незадолго до полуночи в Telegram-канале официального представителя ведомства опубликовано соответствующее сообщение.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе.

Уточняется, что эти меры нужны для того, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Напомним, волгоградский аэропорт не работал около восьми часов в ночь на 21 августа. Некоторые рейсы из Волгограда задержали или отменили. Сообщалось также, что 22 августа были отменены рейсы в Москву, задержаны рейсы в Калининград и Сочи.

Также сообщалось о временной приостановке авиасообщения в аэропортах Калуги и Самары в ночь на пятницу 22 августа. Ограничения вводились как на приём пассажирских воздушных судов, так и на их отправку.