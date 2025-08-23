Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Напомним, волгоградский аэропорт не работал около восьми часов в ночь на 21 августа. Некоторые рейсы из Волгограда задержали или отменили. Сообщалось также, что 22 августа были отменены рейсы в Москву, задержаны рейсы в Калининград и Сочи.