Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО

Путин поблагодарил Никитина за адресную помощь семьям бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО.

Никитин в докладе Путину отметил, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают прямо на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам.

«Так и нужно. Да, спасибо большое», — отреагировал Путин.

Кроме того, Никитин отметил усилия региона по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также работу программы «Герои Нижегородской области».