Календарь на 23 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Архидиакон Лаврентий жил в 258 году и служил вместе с папой Сикстом, заботился о церкви, помогал бедным. При императоре Валериане начались гонения на христиан. Святого Сикста схватили и посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Феликиссимом и Агапитом. Когда узников вели в заключение, святой архидиакон Лаврентий встретил папу Сикста и сказал, что хочет присоединиться к нему. Но папа попросил его продать сокровища церкви и раздать деньги бедным. Он также возвестил ему скорые страдания и гибель. Святой Лаврентий выполнил поручение папы и пришел на суд, чтобы проводить его в последний путь.