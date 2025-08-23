Календарь на 23 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 августа в России вспоминают одно из ключевых событий Великой Отечественной Войны — разгром немецко-фашистских войск в Курской битве, а в мире — о темных страницах западной истории, об ужасах работорговли. По народным приметам сегодня нужно погладить на счастье двух кошек разного цвета. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 23 августа.
* ~День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве~
23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев была сорвана последняя крупная наступательная операция вермахта на Восточном фронте и разгромлена стратегическая группировка противника. Курская битва, включившая знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, стала переломным моментом в войне. После этого сражения стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, которая начала последовательное освобождение оккупированных территорий.
* ~Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации~
Дата установлена ЮНЕСКО в 1998 году, чтобы напомнить человечеству об ужасах трансатлантической работорговли и ее трагических последствиях для миллионов людей. 23 августа было выбрано не случайно. В ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Сан-Доминго (территория современной Республики Гаити) произошло восстание порабощенных африканцев. Оно стало ключевым моментом в истории борьбы за свободу, привело к отмене рабства и созданию независимого государства Гаити.
Трансатлантическая работорговля, длившаяся несколько столетий, стала одной из самых мрачных страниц в истории человечества. Миллионы африканцев были насильно вывезены из своих домов, разлучены с семьями, подвергнуты нечеловеческим условиям жизни и жестокому обращению. Их труд использовался для обогащения европейских держав и развития колониальной экономики.
* ~День интернавта (День навигации по интернету)~
23 августа 1991 года британский ученый, сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям Тимоти Бернерс-Ли открыл доступ к первому в мире веб-серверу для свободного общения и обмена идеями. К этому событию и приурочен праздник. Название «День интернавта» отсылает к аргонавтам. Только в отличие от греческих путешественников, которые плавали по Эгейскому и Черному морю, современные интернет-пользователи покоряют просторы интернета.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 августа в других странах.
Национальный день бисквита — США. Гастрономический праздник посвящен одному из самых простых и популярных десертов. Его магия — в идеальном соотношении простых ингредиентов: яиц, сахара и муки. А дальше открывается поле для экспериментов: можно пропитать сиропом, полить шоколадом или легкой лимонной глазурью, украсить ягодами или взбитыми сливками.
Дeнь paбoтникoв гocудapcтвeннoй cтaтиcтики — Белоруссия. В этом году в стране отмечают 105 лет со дня создания органов государственной статистики. Статистика — это не просто набор цифр, это зеркало общества, отражающее происходящие в нем процессы и тенденции. От точности и полноты статистической информации напрямую зависит эффективность государственного управления.
День морской авиации — Бразилия. История бразильской морской авиации начинается 23 августа 1916 года с подписания указа о создании профильной школы. Сегодня авиационное крыло Военно-морских сил Бразилии занимается патрулирование атлантических вод, поисково-спасательными операциями и борьбой с контрабандистами.
Религиозные праздники 23 августа.
* Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
После революции 1917 года начался период гонений на христианство. Знаменитый Соловецкий монастырь — место подвижничества русских святых — был ликвидирован, в его стенах создали Соловецкий лагерь особого назначения. Сюда было отправлено много представителей духовенства. Указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2000 году было установлено празднование Собора новомучеников и исповедников Соловецких. Цель праздника — сохранить память о праведниках и их духовном подвиге.
* День памяти священномученика Лаврентия.
Архидиакон Лаврентий жил в 258 году и служил вместе с папой Сикстом, заботился о церкви, помогал бедным. При императоре Валериане начались гонения на христиан. Святого Сикста схватили и посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Феликиссимом и Агапитом. Когда узников вели в заключение, святой архидиакон Лаврентий встретил папу Сикста и сказал, что хочет присоединиться к нему. Но папа попросил его продать сокровища церкви и раздать деньги бедным. Он также возвестил ему скорые страдания и гибель. Святой Лаврентий выполнил поручение папы и пришел на суд, чтобы проводить его в последний путь.
Перед казнью он сообщил папе, что выполнил его поручение и раздал все сокровища. Это услышали стражи. Они казнили мучеников, а святого Лаврентия заключили в темницу по велению императора. Там святой начал творить чудеса: он не только вдохновлял заключенных, но и исцелял их. Пораженный увиденным, начальник тюрьмы Ипполит сам принял крещение от святого. Вскоре архидиакон Лаврентий вновь встретился с императором: тот потребовал предъявить ему спрятанные сокровища. Святой Лаврентий ответил согласием и три дня спустя привел к императору множество нищих и больных — истинные сокровища. Разъяренный император подверг страшным мукам святого и казнил его вместе с последователями.
Народные праздники и приметы 23 августа.
* Лаврентьев день.
На Руси в это день вспоминали двух святых — Лаврентия Римского и юродивого Лаврентия Калужского. В народе им молились об исцелении болезней и защите от дурного глаза.
По утрам крестьяне отправлялись на двор — собирать росу. Считалось, что она в это утро целебная. Ею умывались, окропляли детские люльки, чтобы защитить младенцев от сглаза. Девушки в Лаврентьев день отправлялись к роднику — умыться и запастись водой: считалось, что она обретает особые свойства, помогает сохранять красоту.
Интересный обычай на Лаврентия был связан с котами. Считалось, что в этот день можно надолго запастись счастьем: главное найти двух котов черного и белого цвета и погладить их. Гладить нужно было в строгой последовательности: сначала черного — чтобы забрал все невзгоды, потом белого — чтобы одарил удачей.
* Приметы.
Спокойная вода в озере и реке — к безветренной осени и зиме без метелей.
Журавли собрались в путь на юг — морозы придут рано, уже в октябре.
Иней на траве — к ранней зиме.
Липа оделась в золотой наряд — к урожаю озимых.
Если день тихий, безветренный, конец августа будет таким же.
Какие исторические события произошли 23 августа.
* 1382 год — во время обороны Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые использовали артиллерию.
* 1943 год — Харьков освобожден от немецких войск в ходе заключительной операции Курской битвы.
Дни рождения и юбилеи 23 августа.
* В 1769 году родился барон Жорж Кювье — французский зоолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, отрицал эволюцию видов.
* В 1921 году родился Яков Костюковский — советский и российский поэт, автор интермедий для Тарапуньки и Штепселя.
Кто отмечает дни рождения.
* 96 лет исполняется Вере Майлз — американской актрисе, звезде фильма Хичкока «Психо».
* 54 года исполняется Александру Новаку — вице-премьеру РФ.