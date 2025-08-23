Ричмонд
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Волгограда введён план «Ковёр». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, уточнила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат учебного центра «Ангара». Данное решение было принято по итогам внеплановой проверки, которая выявила несоблюдение федеральных авиационных правил (ФАП-289) в процессе обучения персонала. Теперь для подготовки своих кадров, включая бортмехаников и специалистов по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-24/26, авиакомпания обязана обращаться исключительно в сторонние сертифицированные учебные заведения.