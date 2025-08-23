Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытаются атаковать Краснодарский край, работает система ПВО

В ряде населённых пунктов Краснодарского края — городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский — прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По словам местных жителей, над населёнными пунктами прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Чёрном море была уничтожена группа 801-го центра спецназа ВМС Украины. Командовал группой Сергей Марченко, известный под позывным Сирко. Гибель украинских спецназовцев была вызвана личными мотивами командиров. Кроме того, неудачи ВСУ на фронте подталкивают главаря киевского режима Владимира Зеленского к отправке элитных подразделений на обречённые миссии ради достижения незначительных успехов и создания позитивных информационных поводов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше