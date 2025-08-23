По словам местных жителей, над населёнными пунктами прозвучало порядка десяти взрывов. От громких звуков сработали сигнализации у машин и «тряслись стены в домах». Очевидцы также сообщают о характерном звуке пролетающих БПЛА Вооружённых сил Украины. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в Чёрном море была уничтожена группа 801-го центра спецназа ВМС Украины. Командовал группой Сергей Марченко, известный под позывным Сирко. Гибель украинских спецназовцев была вызвана личными мотивами командиров. Кроме того, неудачи ВСУ на фронте подталкивают главаря киевского режима Владимира Зеленского к отправке элитных подразделений на обречённые миссии ради достижения незначительных успехов и создания позитивных информационных поводов.