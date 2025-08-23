С 1 сентября повысят зарплаты. Что меняется в законах и как это скажется на доходе работников

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, которые касаются расчёта среднего заработка. Теперь при его расчёте будут учитываться все доплаты и надбавки, чего не было ранее. Таким образом, в расчёт примут и надбавки за работу в особых условиях, например на вредных производствах, и сверхурочную работу, и премии, и районные коэффициенты.