В России вступил в силу закон об увеличении срока действия электронной визы

Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно — из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.