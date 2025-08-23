В России вступил в силу закон об увеличении срока действия электронной визы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а периода пребывания по ней в России — до 30 суток вступает в силу в России с сегодняшнего дня, соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин подписал закон 23 июля, согласно нему увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ уточнили, что таким способом въезда могут воспользоваться и иностранцы, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, в рамках Указа № 702 в целях получения разрешения на временное проживание без учета квоты и владения русским языком.
Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно — из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.