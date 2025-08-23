Ричмонд
Регионы России получили право на полный запрет вейпов

Полный запрет на вейпы затронет все регионы России. Предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина всецело поддержал глава государства Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

Российским регионам выдадут полномочия на полный запрет электронных сигарет.

Полный запрет на вейпы затронет все регионы России. Предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина всецело поддержал глава государства Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.

Ранее в Госдуме предлагали ввести полный запрет на продажу никотиносодержащих продуктов, напоминает телеканал 360. По мнению авторов инициативы, единственный способ ограничить использование вейпов — запретить.