1 Сентября: почему мы носим цветы и слушаем первый звонок? История и традиции главного школьного праздника

Вариантов, как поздравить с 1 Сентября, много. Если вы хотите как-то порадовать своего учителя, то это может быть и традиционный букет цветов, их часто дарят и почти все — банально, но беспроигрышно. Либо подарить что-то более практичное, что пригодится в работе, — канцелярские наборы, красивые блокноты, а ещё чашки с надписями или просто сладости. Своего ребёнка-школьника 1 Сентября можно порадовать чем-то таким, что поможет настроиться на учёбу. Это могут быть яркие пеналы, наборы для творчества или книги. Но что бы это ни было, главное — внимание.