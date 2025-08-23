Путин поддержал: в Нижегородской области хотят полностью запретить вейпы

Инициатива нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий на полный запрет вейпов нашла поддержку у президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства заявил в ответ на предложение Никитина сделать Нижегородскую область пилотным регионом по испытанию этой инициативы. Чиновник поднял этот вопрос во время встречи с Путиным в Сарове в пятницу 22 августа.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал Путин в ответ на предложение Никитина.
Напомним, в Госдуму внесут проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.
Тем временем в Белоруссии правоохранительные органы также выступают за запрет вейпов после первого случая смерти ребенка, использовавшего электронную сигарету.
Поможет ли тотальный запрет вейпов сохранить здоровье или загонит рынок в подполье, эксперты рассуждают здесь на KP.RU.