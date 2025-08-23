Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал: в Нижегородской области хотят полностью запретить вейпы

Путин поддержал идею губернатора Никитина дать регионам право на запрет вейпов.

Источник: Комсомольская правда

Инициатива нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий на полный запрет вейпов нашла поддержку у президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства заявил в ответ на предложение Никитина сделать Нижегородскую область пилотным регионом по испытанию этой инициативы. Чиновник поднял этот вопрос во время встречи с Путиным в Сарове в пятницу 22 августа.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал Путин в ответ на предложение Никитина.

Напомним, в Госдуму внесут проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.

Тем временем в Белоруссии правоохранительные органы также выступают за запрет вейпов после первого случая смерти ребенка, использовавшего электронную сигарету.

Поможет ли тотальный запрет вейпов сохранить здоровье или загонит рынок в подполье, эксперты рассуждают здесь на KP.RU.