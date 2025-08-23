Путин поддержал: в Нижегородской области хотят полностью запретить вейпы

Инициатива нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий на полный запрет вейпов нашла поддержку у президента РФ Владимира Путина. Об этом глава государства заявил в ответ на предложение Никитина сделать Нижегородскую область пилотным регионом по испытанию этой инициативы. Чиновник поднял этот вопрос во время встречи с Путиным в Сарове в пятницу 22 августа.