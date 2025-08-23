На Тюменском педагогическом форуме представили новые учебные программы

Ключевой темой в Год защитника Отечества стало патриотическое воспитание. Губернатор сообщил, что ветераны СВО уже активно включаются в работу школ и патриотических объединений. В учебных заведениях теперь есть «Парты Героев», а по всей области установили 360 баннеров с портретами наших выдающихся земляков. Эта работа получит серьезное методическое подкрепление: с сентября для учеников 5−7 классов вводится новый курс «История родного края». По замыслу авторов программы, это будет живой диалог о малой родине, её традициях и людях, в котором примут участие и ветераны педагогического труда.