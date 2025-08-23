На Тюменском педагогическом форуме представили новые учебные программы

Губернатор Александр Моор отметил особую значимость этой площадки для выстраивания диалога между властью и учительским сообществом, для подведения итогов и формирования новых амбициозных планов.
Ключевой темой в Год защитника Отечества стало патриотическое воспитание. Губернатор сообщил, что ветераны СВО уже активно включаются в работу школ и патриотических объединений. В учебных заведениях теперь есть «Парты Героев», а по всей области установили 360 баннеров с портретами наших выдающихся земляков. Эта работа получит серьезное методическое подкрепление: с сентября для учеников 5−7 классов вводится новый курс «История родного края». По замыслу авторов программы, это будет живой диалог о малой родине, её традициях и людях, в котором примут участие и ветераны педагогического труда.
Отдельное внимание на форуме уделили укреплению кадрового потенциала. Созданный Областной педагогический резерв уже показывает впечатляющие результаты: прием в педагогические колледжи вырос на 40%, а количество профильных классов в школах увеличилось вдвое.
Значительные изменения коснулись и системы профобразования. Александр Моор констатировал: «Мы не просто увеличили количество мест в колледжах на три тысячи, но и в рамках федеральной программы “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети” создаем новые образовательно-производственные кластеры. Уже работают медицинский, транспортный и машиностроительный, а в 2026 году добавятся химический, сельскохозяйственный и строительный».
Завершая выступление, губернатор выразил огромную благодарность всем педагогам, которые вкладывают душу в свое дело. Особые слова признательности прозвучали для ветеранов отрасли: «Особая благодарность — ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили великой профессии педагога. Это тоже наши герои, герои Тюменской земли. Спасибо за ваш труд!» — сказал Александр Моор.