Путин согласовал эксперимент по запрету вейпов для взрослых в одном регионе

Президент поддержал предложение Глеба Никитина провести пилотный проект в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Глеба Никитина провести эксперимент по полному запрету вейпов для взрослых в Нижегородской области.

Порядок проведения эксперимента и его сроки пока не установлены.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — отреагировал президент на идею главы региона провести пилотный эксперимент по запрету электронных сигарет для взрослых.

«Разъяснительная работа. Пропаганда в хорошем смысле слова — дает результат», — акцентировал внимание президент, подчеркнув важность просветительской работы с населением.

Ранее президент уже высказывался по проблеме вейпов. Выступая перед школьниками Кызыла в Республике Тыва, Владимир Путин объяснил, что одними запретами и повышением налогов добиться результатов невозможно.

«К сожалению, и у нас в стране был опыт, когда боролись с алкоголем, вырубили все виноградники, это привело к повышению самогоноварения, пили денатурат», — напомнил президент о негативном опыте борьбы с вредными привычками.

Спорт должен стать модным.

«Нужно, чтобы здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом стали модными, чтобы это было круто», — подчеркивал Путин необходимость формирования правильных приоритетов у молодежи.

Президент настаивает на том, что необходим именно осознанный выбор людей в пользу здорового образа жизни, а не только административные меры.