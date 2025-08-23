Жизнь в любви, а не ради роскоши: 6 звёздных пар, которые вместе больше 30 лет

Льву Валериановичу с новой возлюбленной пришлось пройти серьёзные испытания расстоянием. Ирина тогда училась в Будапеште, поэтому они не могли видеться регулярно. Зарегистрировала пара брак в 1978 году и до сих пор счастливо живёт вместе. Детей у них нет: у Ирины ещё в молодости выявили бесплодие. Чета думала об усыновлении ребёнка, но не вышло. Они посвятили всю жизнь себе и своим отношениям.