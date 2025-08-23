В Госдуме предложили повысить штрафы для нелегальных детских лагерей

«Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, — влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток», — сказано в документе.