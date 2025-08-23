Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили повысить штрафы для нелегальных детских лагерей

ЛДПР приложила повысить штрафы для нелегальных детских лагерей до 2 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство России законопроект о повышении до 2 миллионов рублей штрафов для нелегальных детских лагерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.65 КоАП. В настоящее время ей установлено наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей.

«Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, — влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток», — сказано в документе.

За повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от 2 до 2,5 миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до шестидесяти суток.

«Нелегальные детские лагеря отдыха — это какая-то дикость. Разве могут существовать в нашей стране нелегальные школы, роддома или больницы? А такие лагеря, как ни странно, существуют — в прошлом году власти обнаружили с десяток подобных “заведений”, хотя на самом деле их гораздо больше», — пояснил РИА Новости Слуцкий.

Он отметил что, работая без государственной аттестации и не соблюдая положенные стандарты, такие организации подвергают здоровье и жизнь детей риску от некачественного питания, отсутствия медиков, непрофессионализма воспитателей, несоблюдения норм безопасности и тому подобное.

«Например, в Тверской области обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором детей “додумались” разместить в аварийном частном доме. Подобную “практику” нужно прекращать как можно скорее. Мы не позволим разномастным авантюристам и жуликам наживаться на наших детях. Поэтому ЛДПР предлагает увеличить размеры административных штрафов организаторам нелегальных детских лагерей. А те, кто повторно попадутся на этом правонарушении, будут нести повышенную ответственность. Таким образом мы, наконец, наведем должный порядок в сфере детского отдыха и оздоровления», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше