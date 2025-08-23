Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заражений новым вариантом коронавируса «Стратус» в России продолжает расти

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» в России, количество которых на текущий момент достигло 384 и продолжает увеличиваться.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» в России, количество которых на текущий момент достигло 384 и продолжает увеличиваться.

По ее словам, данный геновариант не демонстрирует отличий в клинических проявлениях от других штаммов и характеризуется легким течением болезни. Однако «Стратус» обладает повышенной контагиозностью, что соответствует общей эволюционной тенденции вируса к увеличению заразности для обеспечения своего распространения.

При этом Попова подчеркнула, что последствия коронавирусной инфекции могут быть непредсказуемыми, и рекомендовала соблюдать меры профилактики, а также ответственно относиться к своему здоровью.

Ранее врач раскрыл, могут ли Киркорову ампутировать руку после ожога.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.