Шесть человек погибли, 10 пропали при обрыве троса на мосту в Китае

В провинции Цинхай, Китай, произошла трагедия на стройке Сычуань-Цинхайской железной дороги.
На мосту через реку Хуанхэ оборвался строительный трос, в результате чего погибли шесть человек, еще 10 рабочих числятся пропавшими без вести.
Инцидент случился ночью в пятницу, 22 августа, когда на месте строительства находились 16 человек. Для проведения спасательной операции задействовано 66 единиц техники, 23 катера и 386 специалистов, передает сычуаньская ежедневная газета Sichuan Daily Network.
9 августа стало известно, что в результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу были доставлены 12 пострадавших. Шесть человек госпитализированы, включая одного ребенка, еще шестерым оказана амбулаторная помощь. Состояние пяти госпитализированных оценивается на уровне средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии в операционном зале.
В Кабардино-Балкарии грузоподъемный кран сорвался с дороги и рухнул в 50-метровое ущелье. В результате инцидента скончался 37-летний водитель.
В июле в столичном районе Кунцево молния ударила по стройке. В результате произошедшего пострадали двое рабочих, одного из них госпитализировали.