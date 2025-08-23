Шесть человек погибли, 10 пропали при обрыве троса на мосту в Китае

9 августа стало известно, что в результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу были доставлены 12 пострадавших. Шесть человек госпитализированы, включая одного ребенка, еще шестерым оказана амбулаторная помощь. Состояние пяти госпитализированных оценивается на уровне средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии в операционном зале.