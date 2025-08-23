Ричмонд
Форум «Армия-2025» исключили из списка международных выставок

Международный военно-технический форум «Армия-2025» исключен из перечня международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в России в 2025 году.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2025», изначально намеченный на 11−14 августа текущего года, был перенесен на более поздний срок.

В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, позицию, касающуюся Международного военно-технического форума «Армия-2025», исключить, указано в распоряжении кабинета министров РФ.

Читайте материал по теме: Бывший замминистра обороны Попов отверг обвинения в коррупции и мошенничестве.

