Роспотребнадзор сообщил о распространении в России нового варианта коронавируса

«Количество случаев заражения “Стратусом” каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и “Стратус” не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни», — сказала Анна Попова в интервью ТАСС. При этом она отметила, что новый вариант вируса заразнее предыдущих.