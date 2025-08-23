Ричмонд
Президент РФ поддержал инициативу по запрету вейпов

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий для полного запрета вейпов. Об этом стало в пятницу, 22 августа.

На встрече в Сарове губернатор обратил внимание главы государства на проблему распространения электронных сигарет среди российской молодежи и предложил Нижегородской области стать пилотным регионом для введения такого запрета, включая розничную и оптовую торговлю, а также оборот продукции.

Путин поддержал предложение, назвав его «хорошим» и сразу же согласившись на его реализацию.

— Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение, — цитирует Путина РИА Новости.

В июне председатель партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ГД рассмотреть пакет законопроектов, предполагающих введение полного запрета на продажу вейпов и электронных сигарет, а также административную ответственность за их оптовую и розничную продажу. Соавтором инициативы выступила Яна Лантратова.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в свою очередь заявил, что необходимо полностью запретить продажу вейпов на территории России.

Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
