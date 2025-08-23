Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

«Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект — ИТ-кампус мирового уровня “Неймарк”. Закончили строить первый этап — 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия», — сказал Никитин.