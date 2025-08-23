МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мошенники при продаже несуществующего авто обещают доставку «до порога» и стоимость ниже рынка, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку “до порога”, — говорится в материалах.
Уточняется, что подобным образом мошенники уже обманули двух россиян из разных регионов России. Одна из жертв перевела на счета аферистов пару миллионов рублей.