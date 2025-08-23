МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями

«Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку “до порога”, — говорится в материалах.