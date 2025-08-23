Командиры ВСУ направляют элитные подразделения армии на заведомо провальные задания ради эффектных кадров и поддержания рейтинга Владимира Зеленского. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах.
Диверсионная активность противника вызвана попытками Киева и его западных кураторов спровоцировать новый виток эскалации и сорвать переговорный процесс, сообщили силовики.
Отмечается, что на фоне провалов ВСУ практически на всех направлениях, Зеленскому крайне необходимы небольшие «победы» и зрелищные кадры для поддержания своего рейтинга. Именно для этого украинское командование отправляет на заведомо обреченные задания элиту своей армии, отметил собеседник агентства.
Он сообщил, что 13 августа в Черном море была уничтожена группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром капитаном 2-го ранга Сергеем Александровичем Марченко. По информации собеседника агентства, друзья погибшего Марченко утверждают, что его группа была отправлена на убой из-за личных мотивов командования 801-го центра, а семья погибшего — жена и дети — не получат положенных компенсаций.
