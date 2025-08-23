ТАСС: командование ВСУ отправляет армейскую элиту на убой

Он сообщил, что 13 августа в Черном море была уничтожена группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром капитаном 2-го ранга Сергеем Александровичем Марченко. По информации собеседника агентства, друзья погибшего Марченко утверждают, что его группа была отправлена на убой из-за личных мотивов командования 801-го центра, а семья погибшего — жена и дети — не получат положенных компенсаций.