В Госдуме выступили с предложением для детей из многодетных семей

«Сейчас, если в семье трое и более детей, это не гарантирует, что они смогут попасть в ближайший детсад. В одних регионах есть льготы, в других — нет. Получается, что шанс на нормальную жизнь зависит не от заслуг семьи, а от того, где она живёт», — сказала Лантратова РИА Новости.