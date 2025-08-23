Медсестра из США призналась в совращении 15-летнего пасынка после года колонии

Медсестра из США, 34-летняя Алексис фон Йейтс, после года заключения призналась в развратных действиях в отношении своего 15-летнего пасынка.
Инцидент произошел в июле 2024 года, когда женщина совершила непристойные действия по отношению к подростку во время его визита к отцу. Мужчина застал ее с сыном.
В ходе судебного разбирательства фон Йейтс признала свою вину по менее тяжкому обвинению в непристойных действиях вместо первоначального обвинения в изнасиловании. Семья потерпевшего поддержала такую сделку, чтобы оградить подростка от повторной травмы и необходимости давать показания в суде.
Согласно условиям соглашения, медсестра проведет два года в исправительном учреждении, затем последует два года общественного контроля и десять лет зарегистрированного надзора как лицо, совершившее сексуальное преступление. Приговор будет вынесен 16 сентября, передает CourtTV.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.