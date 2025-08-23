Роскосмос поделился кадрами мышей, летающих на спутнике

«Роскосмос» опубликовал видеозапись с одного из модулей биологического спутника «Бион-М» № 2, запущенного 20 августа. На кадрах, размещенных в Telegram-канале госкорпорации, запечатлены три мыши, находящиеся в состоянии невесомости.
Биоспутник был выведен на орбиту вечером 20 августа с космодрома Байконур. Ожидается, что аппарат пробудет в космическом пространстве 30 суток и 19 сентября совершит посадку в степях Оренбургской области.
На борту «Биона-М» размещены 25 модулей, в каждом из которых находятся три мыши линии C57BL/6 — наиболее распространенной породы лабораторных грызунов. Данный экипаж имеет два дубля на Земле: 75 мышей проведут месяц в условиях вивария, а еще 75 — в стенде, имитирующем оборудование биоспутника.
Как сообщил в беседе с ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, 15 животных на борту спутника будут содержаться на сухом корме, а 60 — на пастообразном. Из этих 60 мышей девять особей особенно уязвимы к радиационному воздействию, девять — обладают повышенной устойчивостью благодаря фармакологической коррекции, а остальные 42 имеют стандартную чувствительность к излучению. Такая выборка позволит получить более полную характеристику радиационной обстановки на полярной орбите.
По словам Андреева-Андриевского, система жизнеобеспечения на «Бионе-М» № 2 была существенно модернизирована по сравнению с первым аппаратом серии — по всем основным параметрам она соответствует современным требованиям.
После возвращения на Землю мышей будут периодически подвергать диссекции для получения «моментальных снимков» того, как они перенесли полет и как проходит их восстановление. Часть грызунов будет изучена в полевой лаборатории сразу после приземления, остальные — на первые, пятые, пятнадцатые и тридцатые сутки. Эти исследования направлены на улучшение процесса восстановления людей после длительных полетов в дальний космос.
Основной массив данных планируется проанализировать в течение года после возвращения мышей. Особую сложность представляет анализ видеоматериалов, общая продолжительность которых после завершения миссии превысит два года. Как отметил Андреев-Андриевский, для ускорения обработки этих данных ученые планируют задействовать искусственный интеллект, специально обученный для этих целей.
