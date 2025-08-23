Роскосмос поделился кадрами мышей, летающих на спутнике

Как сообщил в беседе с ТАСС заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Андреев-Андриевский, 15 животных на борту спутника будут содержаться на сухом корме, а 60 — на пастообразном. Из этих 60 мышей девять особей особенно уязвимы к радиационному воздействию, девять — обладают повышенной устойчивостью благодаря фармакологической коррекции, а остальные 42 имеют стандартную чувствительность к излучению. Такая выборка позволит получить более полную характеристику радиационной обстановки на полярной орбите.