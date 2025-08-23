Россиян поразил новый вариант коронавируса «Стратус»

По ее словам, этот вариант не отличается от предыдущих по клиническим проявлениям, но обладает повышенной заразностью. «Количество случаев заражения “Стратусом” каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и “Стратус” не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется», — отметила Попова в интервью с ТАСС.