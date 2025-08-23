Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форум Армия-2025 исключили из перечня международных выставок

Международный военно-технический форум «Армия-2025» исключён из перечня международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в РФ в 2025 году. Это следует из соответствующего распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Источник: Life.ru

«В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, позицию, касающуюся Международного военно-технического форума “Армия-2025”, исключить», — сказано в документе.

Напомним, ранее стало известно о переносе проведения форума «Армия-2025» на неопределённый срок. Изначально мероприятие было намечено на 11−14 августа текущего года, его планировали провести в закрытом формате без доступа для широкой публики. Однако позднее на официальном сайте «Армии −2025» удалили информацию о датах проведения форума.