Форум Армия-2025 исключили из перечня международных выставок

Напомним, ранее стало известно о переносе проведения форума «Армия-2025» на неопределённый срок. Изначально мероприятие было намечено на 11−14 августа текущего года, его планировали провести в закрытом формате без доступа для широкой публики. Однако позднее на официальном сайте «Армии −2025» удалили информацию о датах проведения форума.