Класс мощности предпоследний: на Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

За сутки на Солнце произошла вторая сильная вспышка.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце за сутки произошло сразу несколько мощных вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 21:59 — уровень М1.7 (сильная)», — информирует Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН вечером пятницы 22 августа. Указанный класс мощности является предпоследним в градации этих явлений.

Незадолго до этого на Солнце произошла аналогичная по мощности вспышка.

Напомним, мониторы зафиксировали 1 августа 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек. Большинство из них случились в новой активной области Солнца — 4167.

Ранее учёные сообщили, что 28, 29 и 30 августа геомагнитная обстановка будет возбужденной. Возможно, это приведет к магнитным бурям.

Почему магнитные бури чувствуют не все люди, как отличить последствия магнитной бури от инфекционного заболевания и как метеозависимым вести себя в опасный период, специалисты рассказывают сайту KP.RU здесь.