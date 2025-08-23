Класс мощности предпоследний: на Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

На Солнце за сутки произошло сразу несколько мощных вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 21:59 — уровень М1.7 (сильная)», — информирует Лаборатория солнечной активности ИКИ РАН вечером пятницы 22 августа. Указанный класс мощности является предпоследним в градации этих явлений.
Незадолго до этого на Солнце произошла аналогичная по мощности вспышка.
Напомним, мониторы зафиксировали 1 августа 15 солнечных вспышек. Сутками ранее на Солнце произошло шесть вспышек. Большинство из них случились в новой активной области Солнца — 4167.
Ранее учёные сообщили, что 28, 29 и 30 августа геомагнитная обстановка будет возбужденной. Возможно, это приведет к магнитным бурям.
