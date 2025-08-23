Россия добилась срочного заседания СБ ООН по делу о «Северных потоках»

Россия запросила и добилась проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток». Заседание назначено на 26 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Поводом стало задержание в Италии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого Германией в причастности к теракту. Россия намерена обратить внимание международного сообщества на медленные и непрозрачные, по ее мнению, темпы немецкого расследования.
Задержанный отказался от добровольной экстрадиции в ФРГ, где ему грозит до 15 лет тюрьмы, утверждая, что на момент взрывов находился на Украине.
— Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 26 августа, — написал Полянский в своем Telegram-канале.
О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей Кузнецов был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он являлся участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.