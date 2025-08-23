Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам надежного вложения средств, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Хотя о девальвации сейчас нет речи, плавное ослабление рубля все-таки происходит. Кроме того, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, а это означает сокращение доходности по депозитам.
«До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5−10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов — они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка», — советует Замалеева.
Для защиты от возможных колебаний курса рубля и сохранения ставшей привычной высокой доходности имеет смысл диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях, добавила она.