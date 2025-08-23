Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях

«До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5−10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов — они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка», — советует Замалеева.