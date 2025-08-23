Эксперт назвал условия досрочной пенсии для работников сельской местности

По его словам, к этой категории относятся также мужчины 55 лет и женщины 50 лет, у которых есть стаж 12,5 и 10 лет соответственно в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве и страховой стаж соответственно от 25 лет и 20 лет. Кроме того, жители Крайнего Севера со стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков могут уйти на пенсию соответственно в 50 и 45 лет, уточнил Балынин.