Стал более заразным: Попова рассказала о распространении нового варианта коронавируса

В России растёт число заражённых новым вариантом коронавируса. Речь идёт о варианте, получившем наименование «Стратус», информирует глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Количество случаев заражения “Стратусом” каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», — сказала Попова в интервью ТАСС, подчеркнув, что эта разновидность ковида имеет повышенную контагиозность, но ничем не отличается от других вариаций в плане клинического проявления болезни.
Несмотря на то, что заболевание протекает легко, глава Роспотребнадзора призвала соблюдать меры профилактики, так как последствия коронавирусной инфекции могут быть различными.
Ранее учёные отмечали, что «Стратус» может оказаться более опасным, чем предыдущие разновидности COVID-19, поскольку мутации позволяют ему преодолевать иммунную защиту. После выздоровления осложнения начинают «бить» по иммунитету заболевшего.
В России первый случай выявления «Стратуса XFG» пришелся на 24 апреля 2025 года.
Тем временем американские ученые обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который может быть всего в одной мутации от того, чтобы начать заражать людей.