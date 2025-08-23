Стал более заразным: Попова рассказала о распространении нового варианта коронавируса

«Количество случаев заражения “Стратусом” каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», — сказала Попова в интервью ТАСС, подчеркнув, что эта разновидность ковида имеет повышенную контагиозность, но ничем не отличается от других вариаций в плане клинического проявления болезни.