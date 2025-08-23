ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой.
По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.