ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026

ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году, выяснило РИА Новости.

Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой.

По данным Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ-2026 нет.

Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Единый государственный экзамен в 2026 году состоится и не будет отменен.