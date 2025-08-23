Россиянам рассказали условия досрочного выхода на пенсию в сельской местности

Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при стаже 12,5 лет на лесозаготовках или лесосплаве и общем страховом стаже от 25 лет. Для женщин в этой категории требования составляют 10 и 20 лет соответственно. Отдельные условия предусмотрены для жителей Крайнего Севера: оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики со стажем 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) могут уйти на пенсию в 50 и 45 лет соответственно.