Россиянам рассказали условия досрочного выхода на пенсию в сельской местности

Россияне, работающие в сельской местности, имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении ряда условий, включая наличие минимум 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Как сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, для женщин необходимо достижение 50-летнего возраста, 15-летний стаж в качестве трактористов-машинистов или машинистов спецтехники и общий страховой стаж от 20 лет.
Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при стаже 12,5 лет на лесозаготовках или лесосплаве и общем страховом стаже от 25 лет. Для женщин в этой категории требования составляют 10 и 20 лет соответственно. Отдельные условия предусмотрены для жителей Крайнего Севера: оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики со стажем 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) могут уйти на пенсию в 50 и 45 лет соответственно.
Особые правила действуют для медработников: лица, проработавшие не менее 25 лет в сельских учреждениях здравоохранения, имеют право на досрочную пенсию независимо от возраста при наличии 30 ИПК. В текущих условиях с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста реализация этого права возможна через 5 лет после возникновения соответствующего права.
Ранее сообщалось, что Минтруд планирует увеличить список профессий для альтернативной службы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.