После мощного взрыва на заводе в Луизиане объявили обязательную эвакуацию

Причины взрыва пока неизвестны, пожарные продолжают бороться с огнем. На месте работают специалисты Департамента охраны окружающей среды, которые следят за экологической обстановкой. Из-за ЧП было перекрыто движение по шоссе 51. Губернатор штата Джефф Лэндри призвал жителей следовать указаниям властей и сообщил, что ситуация находится на контроле. В настоящий момент информации о пострадавших нет, передает ABC News.