После мощного взрыва на заводе в Луизиане объявили обязательную эвакуацию

Мощный взрыв, произошедший на территории крупной компании по производству масел и смазочных материалов Smitty’s Supply в Луизиане, спровоцировал масштабный пожар. Власти призвали жителей в радиусе одной мили к обязательной эвакуации.

Инцидент в округе Тангипахоа, после взрыва в небо поднялся огромный столб черного дыма, что вынудило власти в срочном порядке эвакуировать близлежащие районы, включая местную начальную школу. Управление шерифа призвало людей немедленно покинуть опасную зону и не возвращаться до дальнейших указаний.

Причины взрыва пока неизвестны, пожарные продолжают бороться с огнем. На месте работают специалисты Департамента охраны окружающей среды, которые следят за экологической обстановкой. Из-за ЧП было перекрыто движение по шоссе 51. Губернатор штата Джефф Лэндри призвал жителей следовать указаниям властей и сообщил, что ситуация находится на контроле. В настоящий момент информации о пострадавших нет, передает ABC News.

15 августа пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике под Рязанью. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей.