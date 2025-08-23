Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о важности Севморпути

Во время визита в Саров президент России Владимир Путин провёл встречу с сотрудниками атомной отрасли, где пообщался с молодыми специалистами. Одним из участников беседы оказалась девушка, работающая вторым помощником капитана на ледокольном флоте.
«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал Путин.
Путин пожелал девушке успехов в работе и подчеркнул важность таких специалистов для развития Северного морского пути.
В начале встречи глава государства с улыбкой обратился к аудитории, попросив не задавать ему слишком сложных вопросов, отметив при этом высокий уровень профессионализма собравшихся специалистов.
Ранее Путин заявил, что российские атомщики обеспечили стране надежный ядерный щит, и именно благодаря их труду Россия смогла сохранить независимый и суверенный путь развития.