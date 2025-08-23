Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о важности Севморпути

Путин пожелал девушке успехов в работе.

Источник: Аргументы и факты

Во время визита в Саров президент России Владимир Путин провёл встречу с сотрудниками атомной отрасли, где пообщался с молодыми специалистами. Одним из участников беседы оказалась девушка, работающая вторым помощником капитана на ледокольном флоте.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал Путин.

Путин пожелал девушке успехов в работе и подчеркнул важность таких специалистов для развития Северного морского пути.

В начале встречи глава государства с улыбкой обратился к аудитории, попросив не задавать ему слишком сложных вопросов, отметив при этом высокий уровень профессионализма собравшихся специалистов.

Ранее Путин заявил, что российские атомщики обеспечили стране надежный ядерный щит, и именно благодаря их труду Россия смогла сохранить независимый и суверенный путь развития.