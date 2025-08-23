В Госдуме рассказали об изменениях в сфере здравоохранения

Депутат добавил, что с 1 сентября профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей начнут проводить с 6 лет и затем ежегодно с 13 лет. По его словам, это важный шаг. «Уже ясно, что ключевые этапы формирования репродуктивной системы начинаются задолго до подросткового возраста, в ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте», — добавил он.