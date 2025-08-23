Ричмонд
Аптечка на осень для семьи: Полный расклад от Life.ru по содержимому и ценам на препараты

Осень — время простуд, стрессов и обострения хронических заболеваний. Чтобы встретить сезон во всеоружии, важно заранее подготовить домашнюю аптечку. Life.ru вместе с директором по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентиной Миловановой обновил аптечку к осени.

Источник: Life.ru

«Врачи рекомендуют не только стандартный набор лекарств, но и специализированные средства, которые помогут справиться с типичными осенними проблемами», — делится эксперт.

Что должно быть в аптечке обязательно?

1. Препараты от температуры и боли: ибупрофен (таблетки 200 мг) — снимает жар, головную и мышечную боль. Парацетамол (500 мг) — альтернатива при непереносимости ибупрофена.

2. Средства от простуды и ОРВИ:

Осельтамивир (75 мг) — противовирусное при гриппе (эффективно впервые 2 дня болезни);

Умифеновир (50 мг) — для профилактики и лечения ОРВИ;

Амброксол (сироп или таблетки) — от кашля;

Фарбентум (спрей или таблетки) — снимает боль в горле;

Називин (капли в нос) — от заложенности.

3. Лекарства для желудка и кишечника: домперидон — от тошноты, лоперамид — при диарее, бисмута трикалия дицитрат — от изжоги.

4. Антигистаминные препараты: лоратадин или цетиризин — на случай аллергии.

5. Антисептики и перевязочные материалы: хлоргексидин, перекись водорода, бинт, пластыри.

Что добавить в аптечку осенью?

1. Противопаразитные средства (актуально после лета): орнидазол — при лямблиозе, альбендазол — от глистов.

2. Ноотропы и успокоительные (чтобы легче войти в рабочий ритм): глицин — снижает тревожность, гинкго Билоба — улучшает мозговое кровообращение.

3. Витамины и иммуномодуляторы: аскорбиновая кислота (витамин С).

Примерная стоимость такой аптечки — 2000−3500 рублей. Противовирусные обойдутся в 500−1000 рублей, обезболивающие — в 200−400 рублей, средства от простуды — в 300−600 рублей, противопаразитные — в 200−400 рублей, ноотропы — в 300−600 рублей, витамины — в 150−300 рублей.

Полезные советы.

Проверяйте сроки годности — раз в полгода обновляйте аптечку;

Храните лекарства правильно — в сухом месте, подальше от детей;

Консультируйтесь с врачом — особенно при выборе сильнодействующих средств;

Учитывайте хронические болезни — если в семье есть гипертоники или диабетики, добавьте их регулярные препараты (Бисопролол, Метформин).

«Осень — не время для экспериментов со здоровьем. Лучше заранее подготовить аптечку, чтобы при первых симптомах болезни не бежать в аптеку, а быстро помочь себе и близким», — заключает специалист.

