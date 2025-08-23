Аптечка на осень для семьи: Полный расклад от Life.ru по содержимому и ценам на препараты

Ранее врач назвала главные опасности надвигающейся осени. С наступлением холодов активизируются не только морозы, но и вирусные неприятности. Риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) традиционно выходят на первый план в осенне-зимний период. Помимо этого, сезон приносит с собой вспышки гриппа и CoViD-19. Особое внимание стоит уделить детям и молодёжи, которые чаще всего страдают от этих заболеваний.