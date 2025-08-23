Аптечка на осень для семьи: Полный расклад от Life.ru по содержимому и ценам на препараты

«Врачи рекомендуют не только стандартный набор лекарств, но и специализированные средства, которые помогут справиться с типичными осенними проблемами», — делится эксперт.
Что должно быть в аптечке обязательно?
1. Препараты от температуры и боли: ибупрофен (таблетки 200 мг) — снимает жар, головную и мышечную боль. Парацетамол (500 мг) — альтернатива при непереносимости ибупрофена.
2. Средства от простуды и ОРВИ:
Осельтамивир (75 мг) — противовирусное при гриппе (эффективно впервые 2 дня болезни);
Умифеновир (50 мг) — для профилактики и лечения ОРВИ;
Амброксол (сироп или таблетки) — от кашля;
Фарбентум (спрей или таблетки) — снимает боль в горле;
Називин (капли в нос) — от заложенности.
3. Лекарства для желудка и кишечника: домперидон — от тошноты, лоперамид — при диарее, бисмута трикалия дицитрат — от изжоги.
4. Антигистаминные препараты: лоратадин или цетиризин — на случай аллергии.
5. Антисептики и перевязочные материалы: хлоргексидин, перекись водорода, бинт, пластыри.
Что добавить в аптечку осенью?
1. Противопаразитные средства (актуально после лета): орнидазол — при лямблиозе, альбендазол — от глистов.
2. Ноотропы и успокоительные (чтобы легче войти в рабочий ритм): глицин — снижает тревожность, гинкго Билоба — улучшает мозговое кровообращение.
3. Витамины и иммуномодуляторы: аскорбиновая кислота (витамин С).
Примерная стоимость такой аптечки — 2000−3500 рублей. Противовирусные обойдутся в 500−1000 рублей, обезболивающие — в 200−400 рублей, средства от простуды — в 300−600 рублей, противопаразитные — в 200−400 рублей, ноотропы — в 300−600 рублей, витамины — в 150−300 рублей.
Полезные советы.
Проверяйте сроки годности — раз в полгода обновляйте аптечку;
Храните лекарства правильно — в сухом месте, подальше от детей;
Консультируйтесь с врачом — особенно при выборе сильнодействующих средств;
Учитывайте хронические болезни — если в семье есть гипертоники или диабетики, добавьте их регулярные препараты (Бисопролол, Метформин).
«Осень — не время для экспериментов со здоровьем. Лучше заранее подготовить аптечку, чтобы при первых симптомах болезни не бежать в аптеку, а быстро помочь себе и близким», — заключает специалист.
Ранее врач назвала главные опасности надвигающейся осени. С наступлением холодов активизируются не только морозы, но и вирусные неприятности. Риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) традиционно выходят на первый план в осенне-зимний период. Помимо этого, сезон приносит с собой вспышки гриппа и CoViD-19. Особое внимание стоит уделить детям и молодёжи, которые чаще всего страдают от этих заболеваний.