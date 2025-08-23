Экономист подсчитал, сколько можно сэкономить на «маленьких радостях»

Ричмонд
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Импульсивные покупки многие россияне совершают, поддавшись на собственные слабости и маркетинговые приемы стимулирования продаж. Между тем, отказавшись от кофе навынос, доставки еды и цифровых подписок, можно сэкономить 70−100 тысяч рублей в год, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.

По его словам, ритейлеры и маркетологи все чаще используют современные ИИ-технологии и знание принципов поведенческой экономики, чтобы вызвать в покупателях желание приобретать не всегда нужные мелочи. Агрессивная реклама и предиктивные технологии маркетплейсов предлагают то, что якобы нужно именно вам, причем прямо сейчас.

«На это работают push-уведомления с персональными скидками и предложениями, краткосрочные акции с ограниченным числом участников иди времени предложения, которые стимулируют “страх упущенной выгоды” у покупателя», — предупредил Перепелкин.

Даже не отказываясь от «маленьких радостей» полностью, можно сэкономить 200−300 рублей в день, а за год — сумму, достаточную, чтобы совершить путешествие, купить крупную технику или начать инвестировать, заключил экономист.