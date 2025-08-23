Эррол Маск раскрыл свое отношение к российским изобретателям

Эррол Маск, который является отцом американского предпринимателями Илона Маска, отметил талант российских изобретателей. Маск-старший в интервью РИА Новости также отметил вклад России в мировой технологической прогресс.
«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — заявил Эррол Маск.
В ходе интервью Маск-старший упомянул изобретение телефона. Он отметил, что русский изобретатель разработал такое же устройство именно тогда, когда Александр Грейам Белл подал заявку на патент в США.
Отдельно он отметил развитие авиации, когда усилия российских изобретателей совпали с деятельностью братьев Райт в 1903 году.
