Эррол Маск раскрыл свое отношение к российским изобретателям

Эррол Маск, который является отцом американского предпринимателями Илона Маска, отметил талант российских изобретателей. Маск-старший в интервью РИА Новости также отметил вклад России в мировой технологической прогресс.

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — заявил Эррол Маск.

В ходе интервью Маск-старший упомянул изобретение телефона. Он отметил, что русский изобретатель разработал такое же устройство именно тогда, когда Александр Грейам Белл подал заявку на патент в США.

Отдельно он отметил развитие авиации, когда усилия российских изобретателей совпали с деятельностью братьев Райт в 1903 году.

Ранее Эррол Маск объяснил, почему западные СМИ ополчились на Россию.

