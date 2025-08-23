В Госдуме сообщили об изменениях в сфере здравоохранения

С 1 сентября в России вступают в силу значимые нововведения в системе здравоохранения, включая актуализацию перечня медицинских противопоказаний к вождению автомобиля. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По его словам, изменения направлены на улучшение качества медпомощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми. В обновленный перечень медицинских ограничений для водителей войдут общие расстройства психологического развития, а термин «ахроматопсия» будет заменен на более широкое понятие «аномалии цветового зрения», что должно повысить безопасность дорожного движения.
Парламентарий отметил, что фельдшеры и акушерки смогут временно выполнять функции участковых врачей при нехватке специалистов, что особенно актуально для отдаленных и сельских регионов.
Также будет создан перечень стратегически важных лекарственных средств для обеспечения стабильности поставок и предотвращения дефицита essential препаратов, что особенно важно в текущих геополитических условиях.
С сентября профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить с 6-летнего возраста с последующими ежегодными обследованиями с 13 лет, что позволит раньше выявлять возможные нарушения.
Вводится запрет на производство БАДов с опасными компонентами, а также блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о биодобавках, и ограничение их назначения.
Будет внедрена новая форма информированного согласия на аборт с расширенным перечнем рисков, усилен контроль ФАС за ценами на жизненно необходимые лекарства, а также введена возможность бесплатного сопровождения родителей детей до 4 лет в санатории.
Кроме того, в школах появится должность медицинской сестры-специалиста вместо школьного педиатра и будет обновлен стандарт оснащения медпунктов для улучшения качества медицинской помощи в образовательных учреждениях.
Читайте материал по теме: Россиянам рассказали условия досрочного выхода на пенсию в сельской местности.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.