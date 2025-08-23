В Госдуме сообщили об изменениях в сфере здравоохранения

По его словам, изменения направлены на улучшение качества медпомощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми. В обновленный перечень медицинских ограничений для водителей войдут общие расстройства психологического развития, а термин «ахроматопсия» будет заменен на более широкое понятие «аномалии цветового зрения», что должно повысить безопасность дорожного движения.