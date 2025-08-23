Ричмонд
В Госдуме сообщили об изменениях в сфере здравоохранения

В России с 1 сентября вступят в силу важные изменения в сфере здравоохранения, предусматривающие, в частности, актуализацию перечня медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, изменения направлены на улучшение качества медпомощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми. В обновленный перечень медицинских ограничений для водителей войдут общие расстройства психологического развития, а термин «ахроматопсия» будет заменен на более широкое понятие «аномалии цветового зрения», что должно повысить безопасность дорожного движения.

Парламентарий отметил, что фельдшеры и акушерки смогут временно выполнять функции участковых врачей при нехватке специалистов, что особенно актуально для отдаленных и сельских регионов.

Также будет создан перечень стратегически важных лекарственных средств для обеспечения стабильности поставок и предотвращения дефицита essential препаратов, что особенно важно в текущих геополитических условиях.

С сентября профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить с 6-летнего возраста с последующими ежегодными обследованиями с 13 лет, что позволит раньше выявлять возможные нарушения.

Вводится запрет на производство БАДов с опасными компонентами, а также блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о биодобавках, и ограничение их назначения.

Будет внедрена новая форма информированного согласия на аборт с расширенным перечнем рисков, усилен контроль ФАС за ценами на жизненно необходимые лекарства, а также введена возможность бесплатного сопровождения родителей детей до 4 лет в санатории.

Кроме того, в школах появится должность медицинской сестры-специалиста вместо школьного педиатра и будет обновлен стандарт оснащения медпунктов для улучшения качества медицинской помощи в образовательных учреждениях.

