Высокая заразность и легкие симптомы: чем опасен новый вариант коронавируса «Стратус»

По данным ученых, у заболевших пока не выявлено новых видов осложнений. При этом, некоторые пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Конкретные виды недомоганий еще систематизируются и не исследованы полностью. Однако у переболевших коронавирусом ранее встречались слабость, одышка, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью. Кроме того, были замечены проблемы в работе сердца и желудочно-кишечного тракта.