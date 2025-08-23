Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокая заразность и легкие симптомы: чем опасен новый вариант коронавируса «Стратус»

В России увеличилось количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Правда само течение болезни достаточно легкое. Ученые продолжают исследовать новый штамм. О том, чем опасен «Стратус» — в материале URA.RU.

Россияне заражаются новым штаммом коронавируса.

В России увеличилось количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Правда само течение болезни достаточно легкое. Ученые продолжают исследовать новый штамм. О том, чем опасен «Стратус» — в материале URA.RU.

Симптомы нового штамма коронавируса.

При сильном недомогании надо обратиться к врачуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Чаще всего у заразившихся встречаются такие симптомы «Стратуса»:

кашель;боль в горле;осиплость или хрипота голоса;насморк;головная боль;общая слабость и усталость;ломота в мышцах. Инфекция является заразной, но обычно не приводит к осложнениям.

Последствия заражения штаммом «Стратус».

По данным ученых, у заболевших пока не выявлено новых видов осложнений. При этом, некоторые пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Конкретные виды недомоганий еще систематизируются и не исследованы полностью. Однако у переболевших коронавирусом ранее встречались слабость, одышка, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью. Кроме того, были замечены проблемы в работе сердца и желудочно-кишечного тракта.

Профилактика и лечение.

Для профилактики поможет медицинская маскаФото: Денис Моргунов © URA.RU.

В Роспотребнадзоре советуют носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать тесных контактов с заболевшими. Важно вакцинироваться от инфекций. Если вы заболели и почувствовали сильное недомогание, то надо обратиться к врачу.

При легких симптомах коронавируса можно находиться дома, лежать, пить больше жидкости. По назначению врача следует принимать жаропонижающие средства и контролировать уровень кислорода в крови, отмечают специалисты.