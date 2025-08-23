Эксперты объяснили, почему алкоголь ведет к смертности

Для противодействия проблеме правительство утвердило план по снижению уровня потребления алкоголя в стране до 2030 года. Предыдущая программа позволила сократить потребление алкоголя на душу населения на 51%: с 18 литров в 2009 году до 8,8 литра в 2020 году.