Эксперты объяснили, почему алкоголь ведет к смертности

Алкоголь относится к числу наиболее опасных факторов риска для здоровья: он вызывает зависимость и ассоциирован более чем с 200 заболеваниями и травматическими повреждениями.
Последствия его потребления имеют не только медицинский, но и социально-экономический характер.
Рост потребления алкогольной продукции провоцирует демографический кризис, разрушение семейных институтов и рождение детей с врожденными аномалиями развития. На его фоне совершается до 82% убийств, 75% суицидов и половина сексуальных насилий. Каждое четвертое преступление в России осуществляется в состоянии алкогольного опьянения. Согласно информации ГИБДД, четверть летальных исходов на дорогах также связана с нетрезвыми водителями.
Алкоголь занимает третью позицию среди факторов риска преждевременной смертности и инвалидизации. Употребление алкогольной продукции значительно увеличивает вероятность инсульта, инфаркта, нарушений сердечного ритма и формирования аневризм.
Экономический ущерб от чрезмерного потребления алкоголя оценивается в 1,7−2 трлн рублей ежегодно. Это связано с повышением смертности, утратой трудоспособности, снижением производительности труда, расходами на лечение, социальные выплаты, дорожно-транспортные происшествия и содержание лиц в местах лишения свободы.
Для противодействия проблеме правительство утвердило план по снижению уровня потребления алкоголя в стране до 2030 года. Предыдущая программа позволила сократить потребление алкоголя на душу населения на 51%: с 18 литров в 2009 году до 8,8 литра в 2020 году.
