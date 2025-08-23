Попова: В РФ выявили уже 384 случая заражения новым коронавирусом «Стратус»

Новый вариант коронавируса «Стратус» продолжает распространяться по России: на сегодняшний день зафиксировано уже 384 случая заражения. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, «Стратус» более контагиозен, то есть легче передается от человека к человеку, что является общей тенденцией для эволюции вируса. Однако новый штамм не отличается от других тяжестью течения болезни и не вызывает необычных симптомов. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме.
Несмотря на это, Попова призвала россиян не пренебрегать мерами профилактики и внимательно относиться к своему здоровью, напомнив, что последствия коронавирусной инфекции могут быть непредсказуемыми, передает ТАСС.
Несмотря на отсутствие «сезона» у коронавируса, как это наблюдается у обычных ОРВИ и гриппа, новая волна заболеваемости может начаться к концу осени или к зиме 2025 года, предупредил кандидат медицинских наук и врач-инфекционист из «Инвитро» Андрей Поздняков. По данным Роспотребнадзора, новый штамм коронавируса очень заразен. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие симптомы характерны для нового вируса.