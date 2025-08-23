Попова: В РФ выявили уже 384 случая заражения новым коронавирусом «Стратус»

По ее словам, «Стратус» более контагиозен, то есть легче передается от человека к человеку, что является общей тенденцией для эволюции вируса. Однако новый штамм не отличается от других тяжестью течения болезни и не вызывает необычных симптомов. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме.