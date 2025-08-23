Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина поддержала Киркорова после его падения на сцене Новой волны

Народная артистка России Лариса Долина поддержала певца Филиппа Киркорова после его падения со ступеней декорации на концерте фестиваля «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает издание Super.ru.

Источник: Life.ru

«Ой, я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним (ступенькам. — Прим. Life.ru) уже не хожу, я их запретила», — сказала певица.

Филипп Киркоров упал на сцене во время вступления на музыкальном фестивале в Казани. Исполнитель должен был подниматься по движущимся ступеням. Оказавшись на платформе, он споткнулся, потерял равновесие и упал. Подняться ему помогли танцоры.

Кроме того, недавно Киркоров впервые показал ожог на руке, полученный от пиротехники во время выступления в Санкт-Петербурге. Лечение осложнилось из-за сахарного диабета. Позднее артисту диагностировали воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи.