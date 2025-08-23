Ричмонд
NBC: В Луизиане произошёл взрыв на заводе по производству автомасел

В США призвали жителей нескольких районов эвакуироваться из-за взрыва на заводе смазочных материалов.

Источник: Комсомольская правда

В США произошло ЧП на заводе по производству масел и смазочных материалов. Речь идёт о взрыве на предприятии Smitty’s Supply в городе Роузленд штата Луизиана, информирует телеканал NBC.

Сообщается, что жителям районов в радиусе одной мили (соответствует 1,6 километра) от предприятия предписано эвакуироваться. В соцсетях публикуются фото и видео с клубами чёрного дыма, поднимающегося над заводом. При этом о жертвах или пострадавших не сообщается.

«После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа», — сказано в сюжете.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв разорвал на части здание завода по производству топливных гранул на территории Соединенных Штатов во вторник, 29 июля.

Также сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в понедельник на сталелитейном заводе компании U.S. Steel в Клэртоне, США.