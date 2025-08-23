Ричмонд
Раскрыта причина восхождения альпинистки Наговицыной на гору в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась в экспедицию на пик Победы для завершения программы покорения пяти высочайших вершин Евразии и получения почетного знака «Снежный барс».

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась в экспедицию на пик Победы для завершения программы покорения пяти высочайших вершин Евразии и получения почетного знака «Снежный барс». Как сообщила подруга спортсменки Лия Попова в интервью KP.RU, эта цель была заветной мечтой Наговициной на протяжении всего года.

Программа «Снежный барс» включает восхождения на пики Исмаила Сомони, Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри, что считается престижным достижением в альпинистском сообществе. Однако во время спуска 12 августа альпинистка получила травму, потребовавшую сложной спасательной операции.

Эта экспедиция имела для Наговициной глубокий личный смысл — четыре года назад при восхождении на пик Хан-Тенгри произошла трагедия: ее мужа парализовало, и спасти его не удалось. Через год спортсменка вернулась на эту вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о супруге.

Ранее сообщалось, что застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку больше не будут спасать.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.