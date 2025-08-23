В Госдуме предложили разработать расчет «Индекса шринкфляции»

«На основе собранных данных вычисляется изменение фактической стоимости. Например, если раньше за 1000 рублей мы покупали 10 упаковок молока весом 1 кг каждая (итого 10 кг), а теперь за те же 1000 рублей получаем 10 упаковок по 900 грамм (итого 9 кг), то реальная цена за килограмм молока выросла, даже если цена упаковки не изменилась», — отмечается в обращении.