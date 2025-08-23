В Госдуме предложили разработать расчет «Индекса шринкфляции»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Росстата Сергею Галкину с предложением разработать и включить в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт «Индекса шринкфляции», то есть скрытого повышения цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт “Индекса шринкфляции”, — сказано в документе.
Вице-спикер Госдумы для формирования индекса предлагает утвердить базовый набор продуктов, который будут отслеживать специалисты Росстата в крупнейших торговых сетях, учитывая не только цену, но и точный вес и объем каждой единицы.
«На основе собранных данных вычисляется изменение фактической стоимости. Например, если раньше за 1000 рублей мы покупали 10 упаковок молока весом 1 кг каждая (итого 10 кг), а теперь за те же 1000 рублей получаем 10 упаковок по 900 грамм (итого 9 кг), то реальная цена за килограмм молока выросла, даже если цена упаковки не изменилась», — отмечается в обращении.
По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит создать дополнительный аналитический инструмент для более точной оценки реального уровня инфляции и принятия адресных решений в социально-экономической сфере. «Для граждан это повысит прозрачность рынка, позволит принимать более информированные потребительские решения и защитит их права, обеспечивая ясность и честность ценообразования», — поясняется в документе.